Детский лагерь эвакуировали в Башкирии из-за природного пожара

Москва. 15 августа. INTERFAX.RU - Персонал и отдыхающие вывезены из детского оздоровительного лагеря "Горное ущелье" в Башкирии из-за лесного пожара, сообщила пресс-служба Главного управления МЧС по республике в воскресенье.

Отмечается, что сообщение о природном пожаре в 1 км от лагеря, находящегося в деревне Зеленая Поляна, поступило в 12:30 (10:30 по Москве).

"В целях обеспечения безопасности детей и персонала принято решение об эвакуации детского лагеря "Горное ущелье" (750 детей, 87 человек персонала) в детский лагерь "Уральские Зори", который находится в 5,5 км", - сказали в МЧС.

Детей и взрослых вывезли на девяти автобусах, к настоящему времени эвакуация завершена.

Площадь пожара составляет 1 га.

В тушении задействовано десять единиц техники и 17 человек.