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"Архнадзор" попросил Собянина защитить от сноса церкви без охранного статуса

Москва. 16 августа. INTERFAX.RU - "Архнадзор" обратился к мэру Москвы Сергею Собянину с просьбой защитить от сноса здания церквей, не имеющие охранного статуса.

"Мы считаем необходимым как минимум составить особый реестр сохранившихся зданий таких храмов, обеспечить – на уровне закона города Москвы – гарантии их от сноса либо перестройки, а также особый порядок их использования и хозяйственного оборота", - говорится в открытом письме, опубликованном на сайте общественной организации в понедельник.

В "Архнадзоре" напомнили, что многие здания и помещения исторических церквей Москвы, входившие в состав медицинских, учебных и благотворительных сооружений, не имеют охранного статуса, а их былое назначение не учитывается ни при проектировании нового строительства, ни при принятии решений о сносе, ни при сделках купли-продажи недвижимости.

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Наилучшим решением для подобных помещений общественники считают их постановку на государственную охрану как объектов культурного наследия.

"Просим Вас дать поручение департаменту культурного наследия города Москвы подготовить предложения по данному вопросу. Со своей стороны, мы готовы участвовать в их разработке", - говорят в "Архнадзоре".

Общественники в своем письме отмечают факт сноса здания с церковью Святого Трифона на Подольском шоссе в Москве в рамках Камер-Коллежского вала. Церковная часть комплекса пока цела, разрушены только примыкавшие к ней корпуса бывшего убежища, но никаких гарантий от возобновления сноса нет, поскольку здание находится в частной собственности и не имеет статуса объекта культурного наследия.

Также в "Арнадзоре" напоминают о сносе в начале марта домового храма Александра Невского при училище имени принца Ольденбургского в Бригадирском переулке, 12.

"Просим Вас взять ситуацию со сносом здания церкви Св. Трифона мученика под личный контроль и дать поручение департаменту культурного наследия города Москвы провести проверку законности производства строительных, демонтажных и хозяйственных работ на земельном участке по адресу: Подольское шоссе, 3", - говорится в письме.

В нем подчеркивается, что снос исторических зданий столицы неизменно вызывает негативный общественный резонанс.

Архнадзор Москва Сергей Собянин

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