Суд в Москве оштрафовал Google еще на 1,5 млн руб. за не удаленный контент

Москва. 17 августа. INTERFAX.RU - Мировой суд Таганского района Москвы назначил компании Google административный штраф в 1,5 млн руб. за не удаленную запрещенную информацию (ч. 2 ст. 13.41 КоАП РФ), сообщил "Интерфаксу" руководитель пресс-службы Мосгорсуда Валерий Лазарев.

Ранее во вторник компания уже получила штраф в размере 4 млн рублей за аналогичное нарушение. Мировой судья судебного участка N422 Таганского района рассмотрит еще три административных протокола в отношении Google, по которым компании грозят штрафы на общую сумму до 16 млн руб.

С начала года несколько иностранных социальных сервисов, такие как Google, Facebook, Twitter, TikTok, были привлечены в России к ответственности за не удаленный запрещенный контент.

В частности, по данным Роскомнадзора, сервисы не удаляли или несвоевременно удаляли призывы к несовершеннолетним участвовать в несанкционированных акциях протеста. Сумма штрафов в отношении компаний уже составляет несколько десятков миллионов рублей.