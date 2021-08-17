Поиск
30 лет назад: хроника последних дней СССР

Суд в Москве оштрафовал Google еще на 1,5 млн руб. за не удаленный контент

Москва. 17 августа. INTERFAX.RU - Мировой суд Таганского района Москвы назначил компании Google административный штраф в 1,5 млн руб. за не удаленную запрещенную информацию (ч. 2 ст. 13.41 КоАП РФ), сообщил "Интерфаксу" руководитель пресс-службы Мосгорсуда Валерий Лазарев.

Ранее во вторник компания уже получила штраф в размере 4 млн рублей за аналогичное нарушение. Мировой судья судебного участка N422 Таганского района рассмотрит еще три административных протокола в отношении Google, по которым компании грозят штрафы на общую сумму до 16 млн руб.

С начала года несколько иностранных социальных сервисов, такие как Google, Facebook, Twitter, TikTok, были привлечены в России к ответственности за не удаленный запрещенный контент.

В частности, по данным Роскомнадзора, сервисы не удаляли или несвоевременно удаляли призывы к несовершеннолетним участвовать в несанкционированных акциях протеста. Сумма штрафов в отношении компаний уже составляет несколько десятков миллионов рублей.

Google

Новости по теме

Новости

Суд за вторник оштрафовал Google на 14 млн руб. за неудаление контента

Афганистан во власти талибов

Посол РФ в Кабуле назвал конструктивной встречу с талибами

Посол РФ в Кабуле назвал конструктивной встречу с талибами

ФАС разрешила Ehrmann купить российский бизнес FrieslandCampina

Суд оштрафовал Google на 4 млн рублей

Суд оштрафовал Google на 4 млн рублей
Афганистан во власти талибов

Лавров заявил, что РФ не торопится с признанием режима талибов в Афганистане

Крушение самолета Ил-112В в Подмосковье

После крушения Ил-112В в Подмосковье возбудили уголовное дело

После крушения Ил-112В в Подмосковье возбудили уголовное дело

Суд освободил канских подростков, ставших фигурантами "дела Minecraft"

Льготную ипотеку, в том числе для семей с одним ребенком, в РФ продлят до конца 2023 года

Льготную ипотеку, в том числе для семей с одним ребенком, в РФ продлят до конца 2023 года
Крушение самолета Ил-112В в Подмосковье

В двигателе Ил-112В перед крушением возник пожар

Крушение самолета Ил-112В в Подмосковье

Три человека, по предварительным данным, погибли в аварии Ил-112В в Подмосковье

Три человека, по предварительным данным, погибли в аварии Ил-112В в Подмосковье
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');