Суд оштрафовал Google на 4 млн рублей

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Москва. 17 августа. INTERFAX.RU - Мировой суд Таганского района Москвы назначил компании Google штраф в размере 4 млн рублей за неудаление запрещенной информации, сообщил "Интерфаксу" руководитель пресс-службы Мосгорсуда Валерий Лазарев.

Сервис признан виновным в неудалении подлежащего удалению контента (ч. 2 ст. 13.41 КоАП РФ).

Позднее во вторник мировой судья судебного участка N422 Таганского района рассмотрит еще четыре аналогичных административных протокола в отношении Google.

С начала года ряд иностранных социальных сервисов, такие как Google, Facebook, Twitter, TikTok, были привлечены в России к ответственности за неудаление запрещенного контента. В частности, по данным Роскомнадзора, сервисы не удаляли или несвоевременно удаляли призывы к участию несовершеннолетних в несанкционированных акциях протеста.

Сумма штрафов в отношении компаний уже составляет несколько десятков миллионов рублей.