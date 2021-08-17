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Суд освободил канских подростков, ставших фигурантами "дела Minecraft"

Москва. 17 августа. INTERFAX.RU - Первый Восточный окружной военный суд Хабаровска на выездном заседании в Канске выпустил из-под стражи и домашнего ареста подростков Дениса Михайленко и Богдана Андреева. Ранее они стали фигурантами уголовного дела из-за планов разрушить здание ФСБ в компьютерной игре Minecraft, а теперь подозреваются в изготовлении и хранении взрывчатки.

Об этом сообщил юрист Павел Чиков, бывший член Совета по правам человека при президенте, со ссылкой на адвокатов Антона Колосова, Владимира Васина и Владимира Илькова.

Подростки освобождены под запрет определенных действий.

Андрееву суд разрешил пользоваться интернетом и учиться в школе, чтобы он мог закончить 9 классов, а Михайленко суд полностью запретил использование сети.

В мае из СИЗО был освобожден проходивший по этому же делу Никита Уваров, он успел вернуться в школу и закончить учебный год, отметил Чиков.

Следующее заседание суда по делу подростков назначено на 9 ноября.

По версии следствия, он и "с целью изменения существующего в РФ государственного и политического устройства <…>, а также мести за несправедливо и ошибочно, по их мнению, осужденных единомышленников, в том числе лиц из состава сообщества "Сеть", признанного террористической организацией, <...> проходили обучение в целях осуществления в дальнейшем террористической деятельности — совершения на территории Канска террористического акта".

10 марта 2021 года стало известно, что в отношении всех троих прекращено возбужденное прошлым летом уголовное дело об участии в террористическом сообществе. Одновременно в их отношении было возбуждено дело о причастности к изготовлению и хранению взрывчатых веществ и устройств.

Канск Павел Чиков Хабаровск ФСБ Minecraft Владимир Васин Антон Колосов

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