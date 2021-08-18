В Крыму отправили под арест двух предполагаемых сторонников "Хизб ут-Тахрир"

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - Ленинский районный суд Севастополя в среду отправил под стражу еще двух из пяти предполагаемых членов запрещенной в России террористической организации "Хизб ут-Тахрир", задержанных накануне.

"Суд удовлетворил ходатайство ФСБ об избрании меры пресечения Рустему Мурасову в виде содержания под стражей до 11 октября", - сообщил адвокат Эмиль Курбединов собравшим у здания суда после заседания.

Адвокат Алексей Ладин заявил об аналогичной мере пресечения для Заура Абдуллаева. Защита намерена обжаловать это решение.

Ранее стало известно об аресте до 11-12 октября трех подозреваемых сторонников запрещенной организации - одного в Симферополе и двух в Севастополе.

Как сообщалось со ссылкой на ФСБ, в Крыму пресечена деятельность ячейки "Хизб ут-Тахрир": задержаны двое лидеров и трое участников. По данным спецслужбы, они в ходе собраний "с применением мер конспирации распространяли среди жителей полуострова террористическую идеологию, осуществляли вербовку в свои ряды крымских мусульман". Возбуждены уголовные дела.

Министерство иностранных дел Украины опубликовало во вторник на своем сайте сообщение, в котором выразило протест из-за задержания в Крыму пятерых своих граждан, один из которых - имам.

"Хизб ут-Тахрир" по решению Верховного суда РФ с 2003 года признана террористической организацией и запрещена в России. На Украине, которая считает Крым своей, но временно оккупированной территорией, ее деятельность никак не регламентируется.