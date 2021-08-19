Свердловские медики отметили подъем заболеваемости COVID среди малышей

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - Медики Свердловской области отмечают подъем заболеваемости COVID-19 среди детей до трех лет. Об этом сообщил замгубернатора региона Павел Креков на брифинге в четверг.

"Мы наблюдаем некий подъем заболеваемости среди детей в возрасте до трех лет. Он непринципиальный, но имеет место быть. Связано это с семейными очагами. Прежде этот возраст был более устойчив к коронавирусу", - сказал Креков.

В то же время, по его сведениям, в целом среди детей и молодежи болезнь протекает в легкой или бессимптомной форме.

"Хотя отмечено несколько серьезных случаев, ковид сегодня помолодел", - добавил он.

Креков добавил, что в настоящее время в регионе не зафиксировано тяжелого течения болезни с подключением к ИВЛ среди привитых. У всех заболевших в этой категории тяжесть классифицируется как средней степени или удовлетворительное состояние.

Он уточнил, что, по данным Роспотребнадзора, заболевает порядка 1% привитых. По словам Крекова, не зафиксировано повторных случаев заболевания у тех, кто ранее перенес болезнь в тяжелой форме.

"Чем тяжелее протекает болезнь, тем более устойчивым оказывается уровень антител. Те, кто болел легко, порой переносят болезнь повторно", - сказал замгубернатора.

Ранее сообщалось, что в Свердловской области первый компонент вакцины от новой коронавирусной инфекции получили порядка 1,1 млн человек, завершили вакцинацию более 828 тыс. человек.

Население региона составляет около 4 млн 290 тыс. человек.