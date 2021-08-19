В Иркутской области сняли режим ЧС после локализации лесных пожаров

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - В Иркутской области снят региональный режим ЧС, который был введен 6 августа из-за сложной обстановки с лесными пожарами в семи районах. Об этом сообщила в четверг пресс-служба областного правительства.

"Почти 90 тыс. га (лесных пожаров - ИФ) локализовано за сутки. Динамика тушения хорошая, ситуация находится под контролем, в случае необходимости на более сложные участки мы можем перебросить дополнительные силы и средства", - цитируются в сообщении слова губернатора Игоря Кобзева.

В настоящее время лесные пожары продолжают тушить в самом северном Катангском районе. По данным на утро 19 августа, там действуют 11 ранее зарегистрированных пожаров на общей площади 22,4 тыс. га. Локализовано восемь очагов на 89,7 тыс. га.

"Там сосредоточены большие силы, как представителей лесного комплекса региона, так и федеральный резерв",- отметил Кобзев.

За минувшие сутки в Иркутской области ликвидировано три лесных пожара. Два из них в Катангском и Братском районах были обнаружены накануне. Также в Катангском районе удалось потушить ранее зарегистрированный пожар на площади 10 га.

Всего с начала пожароопасного периода в Иркутской области было зарегистрировано 527 лесных пожаров. В прошлом году на эту дату фиксировалось 825 пожаров.

Как ранее сообщалось, режим ЧС был введен 6 августа на территории семи районов Прибайкалья. В Киренском, Усть-Кутском, Катангском, Усть-Илимском, Нижнеилимском, Мамско-Чуйском и Чунском районах действовал полный запрет на посещение лесов, а также на лесохозяйственную и лесозаготовительную деятельность. На тот момент в регионе действовало 40 лесных пожаров на площади более 100 тыс. га.