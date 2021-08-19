"Новошип" оценили в $804 млн в рамках подготовки к продаже госпакета

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - ПАО "Новороссийское морское пароходство" ("Новошип", входит в группу "Совкомфлот") по состоянию на октябрь 2020 года оценено в $804 млн, говорится в размещенном на Федресурсе отчете об оценке предприятия.

"Стоимость 100% пакета акций ПАО "Новошип", рассчитанная доходным подходом, по состоянию на 1 октября 2020 года с учетом округления составляет $803,972 млн (63,340 млрд рублей)", - говорится в отчете.

Рыночная цена одной обыкновенной акции в оцениваемом госпакете, согласно отчету об оценке, составляет $2,2 (4,5 тысячи акций), привилегированной - $1,3 (35,5 тысяч акций). Общая рыночная стоимость госпакета оценивается в $54,3 млн (4,281 млн рублей). Уточняется, что стоимость оцениваемого пакета акций рассчитана с учетом "скидки на неконтроль" по обыкновенным акциям.

Уставный капитал "Новошипа" равен 315 629 119 рублей, он разделен на 286 836 224 обыкновенных и 28 792 895 привилегированных акций номиналом 1 рубль. Росимуществу принадлежат 40 тысяч акций пароходства (0,0127% уставного капитала).

Согласно годовому отчету компании за 2020 год, "Совкомфлот" владеет 98,29% обыкновенных и 1,48% привилегированных акций пароходства, что составляет 89,46% уставного капитала. У миноритарных акционеров пароходства 4 907 723 штук обыкновенных акций (1,55% уставного капитала) и 28 331 278 штук (8,98%) привилегированных акций. Стоимость чистых активов пароходства по состоянию на 30 июня 2021 года составляет 974,043 млн рублей.

В приложениях к отчету говорится, что чистая прибыль "Новошипа" за 2021 год по РСБУ ожидается в размере 2,633 млрд рублей (снижение к 2020 году в 3,6 раза), в 2022 году - 5,109 млрд рублей, в 2023 году - 6,456 млрд рублей. Прогноз чистой прибыли "Новошипа" по МСФО на 2021 год - $8,9 млн, на 2022 - $11 млн, на 2023 - $28,2 млн. Дивидендные выплаты на текущий год прогнозируются в объеме 2,683 млрд рублей, на 2022 год - в 5,523 млрд рублей, на 2023 - в 6,407 млрд рублей.

Как сообщалось, Росимущество планировало выставить на продажу госпакет "Новошипа" во втором квартале 2021 года. Ведомство заказало оценку находящихся в федеральной собственности пакетов акций акционерных обществ, в том числе пароходства. В извещении закупки был указан госпакет "Новошипа" равный 40 тысяч акций.

"Новошип" 11 февраля получил листинг на "Московской бирже". К торгам на бирже допущены как обыкновенные, так и привилегированные акции компании. Бумаги включены в третий котировальный список. О дате начала торгов пока не сообщалось.

В сентябре 2020 года "Совкомфлот" в своем проспекте к первичному размещению акций на бирже сообщал, что компания рассматривает варианты консолидации своего пакета акций "Новошипа", в том числе путем использования части вырученных средств от сделки IPO для приобретения долей миноритарных акционеров или путем выпуска дополнительных акций компании в обмен на такие доли. В ноябре прошлого года "Совкомфлот" еще раз подтвердил планы по выкупу акций "Новошипа".