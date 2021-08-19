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Власти Калининграда раскритиковали Наташу Королеву, залезшую на скульптуру

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - Поступок певицы Наташи Королевой, забравшейся в Калининграде на скульптуру начала прошлого века "Борющиеся зубры", вызвал у властей непонимание и осуждение, сообщил "Интерфаксу" пресс-секретарь губернатора Дмитрий Лысков.

"Удивительным и непонятным образом поп-звезда познакомилась с одной из самых известных и узнаваемых скульптурных композиций Калининграда-Кенигсберга - "Борющиеся зубры". Она выложила в сеть видео, на котором по спинам сопровождающих забирается на постамент композиции, а затем фотографируется на фоне мощных животных. Этот поступок вызвал у многих осуждение", - сказал Лысков.

Так, руководитель Службы государственной охраны объектов культурного наследия Калининградской области Евгений Маслов назвал это актом вандализма и неуважения к культуре, несмотря на то, что законодательство не запрещает залезать на монументы, добавил собеседник агентства.

"Возможно, организаторы турне певицы несколько перестарались в своем усердии ей угодить, удивить и посоветовали такое селфи с зубрами. Но и в этом случае воспитание, внутренняя культура и признанные рамки поведения должны были остановить поп-звезду", - заключил Лысков.

"Борющиеся зубры" - скульптурная композиция из двух больших фигур зубров работы немецкого скульптора Августа Гауля, установленная в 1912 году в Кёнигсберге (ныне Калининград). Композиция не пострадала во время Второй мировой войны и сейчас установлена в сквере в центре города на историческом месте.

Калининград Наташа Королева

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