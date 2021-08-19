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30 лет назад: хроника последних дней СССР

ВЦИОМ сообщил об одобрении крымчанами воссоединения с Россией

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - Жители Крыма спустя семь лет не сомневаются в правильности решения о воссоединении полуострова с Россией: положительно его оценивают 93% участника опроса ВЦИОМ, отрицательно - 4%.

Сравнивая состояние Крыма до и после присоединения к России, большинство жителей полуострова (89%) выразили мнение, что более успешно регион развивается сейчас. По мнению 4%, развития не было ни прежде, ни в составе России, а 2% считают более успешным период в составе Украины.

Большинство опрошенных (70%) отметили, что воссоединение Крыма с Россией положительно сказалось на их жизни и жизни их семей, 16% ответили, что это событие не сказалось на их жизни, 9% считают, что сказалось отрицательно.

Положением дел в Республике Крым довольны три четверти ее жителей, 21% - недовольны.

В целом 85% опрошенных крымчан заявили об улучшении ситуации на полуострове за последние семь лет, 5% отметили ухудшение.

Жители Крыма отмечают возможности жить в условиях личной безопасности (82%) и в благоприятных экологических условиях (76%). Более половины респондентов отмечают, что у них достаточно возможностей для сохранения здоровья (59%), интересного досуга (55%) и хорошего образования (54%).

Если бы вопросы референдума о воссоединении с Россией крымчанам задавали сейчас, подавляющее большинство жителей полуострова (88%) вновь поддержали бы присоединение Крыма к Российской Федерации, 7% затруднились ответить, 5% поддержали бы статус Автономной республики Крым в составе Украины.

Крым ВЦИОМ

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