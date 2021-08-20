Почти половина граждан Украины не верит в возвращение Крыма

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Возвращение Крыма в состав Украины в будущем считают невозможным 44,4% украинцев, свидетельствуют результаты исследования, которое провел фонд "Демократические инициативы" имени И.Кучерива совместно с социологической службой Центра Разумкова.

На вопрос, вероятно ли возвращение территории Крыма в состав Украины, 9,3% респондентов ответили, что возможно уже в ближайшей перспективе, 34% - скорее возможно, но в долгосрочной перспективе, 27,3% - скорее невозможно, 17,1% - абсолютно невозможно, то есть Крым утрачен Украиной навсегда.

Среди участников опроса, которые верят, что Крым может вернуться в состав Украины, 41,7% считают самым эффективным способом достижения этого дипломатические усилия для ужесточения международных санкций против России, 46% - проведение реформ и повышения уровня благосостояния на Украине, что может привлечь жителей Крыма. Меньше всего респондентов верят в успех переговоров с Россией (12%) и предлагают полную изоляцию Крыма (13%).

Респонденты, которые считают возвращение Крыма невозможным, главной причиной называют военное присутствие РФ на полуострове (52%). Среди других значимых факторов участники опроса называют негативное отношение к Украине жителей полуострова (39%) и продолжительность пребывания Крыма в составе России (35%). Ещё 29,3% называют главной причиной незаинтересованность украинской власти в возвращении Крыма, 28,7% - слабую международную поддержку усилий Украины по возвращению полуострова в свой состав.

Полевой этап исследования проходил с 29 июля по 4 августа, было проведено 2019 интервью. Статистическая погрешность выборки не превышает 2,3%.

Накануне было опубликовано исследование ВЦИОМ, показавшее, что жители Крыма спустя семь лет не сомневаются в правильности присоединения полуострова к России. Воссоединение Крыма с Россией положительно оценили 93% крымчан, отрицательно к этому событию отнеслись 4%. Если бы вопросы референдума о вхождении в состав России крымчанам задавали сейчас, подавляющее большинство жителей полуострова (88%) вновь поддержало бы присоединение Крыма к РФ, 7% затруднились ответить, 5% поддержали бы статус автономной республики Крым в составе Украины.

Крым, который после развала Советского Союза остался в составе независимой Украины в качестве автономной республики, в марте 2014 года, после смены власти в Киеве, вошел в состав России по итогам регионального референдума. Украина его результаты не признает и считает полуостров своей, но временно оккупированной территорией. Страны ЕС и США называют действия РФ аннексией и ввели санкции в отношении ряда компаний, политиков и бизнесменов. Россия заявляет, что тема Крыма закрыта навсегда и что полуостров принадлежит ей.