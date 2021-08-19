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30 лет назад: хроника последних дней СССР

В ЦИК заявили об отчуждении кандидатом в Думу Бутиной иностранных активов

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - Партия "Единая Россия" представила в ЦИК РФ дополнительные документы, согласно которым иностранные финансовые инструменты члена Общественной палаты РФ, кандидата в Госдуму от "Единой России" Марии Бутиной были вовремя отчуждены, сообщил замглавы ЦИК РФ Николай Булаев.

"Партия самостоятельно представила дополнительные документы. В них представлен документ, разъясняющий, что конкретное общество с ограниченной ответственностью сообщает, что по состоянию на 18 июня 2021 года все приобретенные иностранные финансовые инструменты на имя Бутиной по договору отчуждены", - сообщил Булаев на заседании ЦИК РФ в четверг.

По его словам, на момент регистрации у Бутиной не было ограничений, связанных с наличием зарубежных активов.

"Дай Бог, чтобы каждый кандидат так корректно следил за тем, что происходит с его иностранными инструментами на момент вступления в избирательную кампанию", - подчеркнул зампредседателя комиссии.

Ранее на сайте кировского отделения КПРФ появилось сообщение о направлении в ЦИК запроса "касаемо заграничных счетов Бутиной".

ЦИК РФ Единая Россия Мария Бутина

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