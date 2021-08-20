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Более 1 млрд руб. дополнительно получит Приморье на выплаты детям

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - На выплаты детям от трех до семи лет из малоимущих семей в Приморском крае направят дополнительно 1,3 млрд рублей.

"Более 21 миллиарда рублей выделило правительство Российской Федерации на выплаты малоимущим семьям, воспитывающим детей в возрасте от 3 до 7 лет. Приморский край на эти цели дополнительно получит 1,3 миллиарда рублей", - сообщили в министерстве труда и социальной политики региона.

В 2021 году 49,8 тыс. приморских семей уже получили выплату.

"Мы ждем поступление дополнительного федерального финансирования в четвертом квартале", - добавили в министерстве.

Пособие на детей от трех до семи лет в малоимущих семьях составляет 50 процентов от прожиточного минимума ребенка в Приморском крае, то есть около 15,4 тыс. рублей. Если же ситуация в семье критическая, размер пособия могут увеличить до 75 или 100 %.

Приморский край

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