Двоих туристов эвакуировали вертолетом с Шумакских источников в Иркутск

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Спасатели Байкальского поисково-спасательного отряда МЧС России эвакуировали вертолетом двоих туристов с Шумакских источников в Бурятии.

На сайте отряда сообщается в пятницу, что один мужчина был передан врачам скорой помощи в Иркутске с приступом панкреатита, другой – с вывихом плеча.

Шумакские минеральные источники расположены на высоте 1558 м в горах Восточного Саяна на реке Шумак, на северном макросклоне Тункинских Гольцов в Окинском районе Бурятии.