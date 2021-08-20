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Двоих туристов эвакуировали вертолетом с Шумакских источников в Иркутск

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Спасатели Байкальского поисково-спасательного отряда МЧС России эвакуировали вертолетом двоих туристов с Шумакских источников в Бурятии.

На сайте отряда сообщается в пятницу, что один мужчина был передан врачам скорой помощи в Иркутске с приступом панкреатита, другой – с вывихом плеча.

Шумакские минеральные источники расположены на высоте 1558 м в горах Восточного Саяна на реке Шумак, на северном макросклоне Тункинских Гольцов в Окинском районе Бурятии.

Бурятия Иркутск

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