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Дербентских коров-нарушительниц будут эвакуировать на штрафстоянку в Махачкалу

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - В Дагестане мэрия Дербента заключила договор с МУП "Питомец" об отлове и перевозке бродячих коров в специализированное стойло в Махачкале, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе горадминистрации.

Там объяснили, что беспризорный скот в Дербенте создает аварийные ситуации на дорогах и портит зеленые насаждения.

"Теперь обнаруженных на улицах коров и другой скот будут увозить в Махачкалу на "штрафстоянку", а хозяев станут штрафовать", - пообещали в мэрии.

С 12 августа власти Дербента ввели за это штрафы. За отлов и перевозку безнадзорных коров хозяевам придется платить 6912 рублей 20 копеек, а содержание животных на "штрафстоянке" будет стоить 831 рубль 53 копейки в сутки.

Кроме того, хозяину придется платить за перевозку коров обратно в Дербент.

Начальник службы отлова МУП "Питомец" Магомед Маламагомедов сказал журналистам, что в спецстойле за животными смотрят доярки и ветеринар.

В июле такое же соглашение с МУП заключила мэрия Хасавюрта.

Дагестан Махачкала Дербент Хасавюрт МУП Питомец

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