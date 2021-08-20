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Северный флот сообщил о слежении за маневрами НАТО в Норвежском море

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Российские военные ведут наблюдение за силами НАТО, которые проводят маневры в Норвежском море, сообщил Северный флот РФ.

"Большой противолодочный корабль "Североморск" в настоящее время осуществляет контроль за силами ОВМС (Объединенные военно-морские силы) НАТО, задействованными в совместном неплановом учении по противовоздушной обороне, которое проходит в северо-восточной части Норвежского моря", - сообщила пресс-служба Северного флота РФ в пятницу.

По словам российских военных, в маневрах НАТО, в частности, принимает участие эсминец управляемого ракетного оружия "Арли Бёрк" (USS Arleigh Burke) ВМС США, совершивший переход в период с 10 по 16 августа с базы Рота (Испания) в акваторию Норвежского моря.

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Северный флот НАТО

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