Учения "Запад-2021" пройдут вдали от линии соприкосновения с НАТО

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Совместные с Белоруссией стратегические учения "Запад-2021" пройдут в сентябре вдалеке от линии соприкосновения Россия-НАТО, заявил первый замначальника Главного управления международного военного сотрудничества Минобороны РФ Евгений Ильин.

По его словам, основные практические действия войск будут проводиться на территории РФ на значительном удалении от западной границы государства в рамках российской добровольной инициативы об удалении районов масштабных учений от линии соприкосновения Россия - НАТО.

Маневры не предусматривают в качестве противника конкретные страны. "Замысел учения не предполагает конкретизации противника. Противник условный. Отработка вопросов ведения военных действий против каких-либо конкретных государств не предусмотрено", - сказал Ильин, отметив, что на учениях будет создана условная военно-политическая обстановка.

По словам представителя Минобороны РФ, условное государство "Полярная республика" будет выступать в роли противника.

"Предполагается, что, обладая развитыми вооруженными силами, противник предпринимает попытки силового давления на "Центральную федерацию". Эскалация напряженности перерастает в вооруженный конфликт", - сказал Ильин.

В этой обстановке обучаемые органы управления, войска и силы выполнят учебно-боевые задачи по отражению ударов средств воздушного нападения условного противника, ведения разведывательно-поисковых, оборонительных и наступательных действий по локализации вооруженного конфликта и разгрому противника.

В учениях будет задействовано около 200 тысяч военнослужащих, 80 самолетов и вертолетов, до 760 единиц боевой техники, в том числе 290 танков, 240 орудий, реактивных систем залпового огня и минометов, а также до 15 кораблей.

По словам Ильина, максимальное количество привлекаемого на учение личного состава воинских частей, подпадающих под действие Венского документа 2011 года, не превысит 6 400 военнослужащих.

К учению привлекаются органы военного управления, войска Западного военного округа, часть органов военного управления войск Центрального военного округа, Воздушно-десантных войск, Дальней и Военно-транспортной авиации, а также соединения Балтийского флота.

Для отработки задач учений на территории Белоруссии будут использованы общевойсковые полигоны "Обуз-Лесновский" и Брестский, а также авиационные полигоны "Домановский" и "Ружанский". Для проведения розыгрышей практических действий войск предполагается задействовать девять полигонов на территории Западного военного округа: "Мулино", "Кирилловский", "Струги Красные", "Погоново", "Хмелевка" и "Правдинский", в том числе три авиационных полигона: "Добровольский", "Дорогобуж" и "Вольский". Розыгрыши практических действий морских сил общего назначения будут проводиться в южной части Балтийского моря и Финского залива.

По данным Ильина, возвращение органов военного управления и войск в пункты постоянной дислокации после участия в учении спланировано до середины октября 2021 года.