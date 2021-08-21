В России стартует предвыборная агитация политических партий в СМИ

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - В России начинается предвыборная агитация политических партий в СМИ, она продлится по 16 сентября.

"С 21 августа начинается следующий этап избирательной кампании - это предвыборная агитация в СМИ. Она завершается 16 сентября 2021 года", - сообщила секретарь ЦИК РФ Наталья Бударина.

Бударина добавила, что по закону на каждую политическую партию выделяется по часу эфирного времени в рабочие дни на каждом канале вещания. Таким образом на каждом канале вещания зарезервировано 14 часов бесплатного эфирного времени.

Секретарь ЦИК РФ отметила, что не менее половины эфирного времени отводится на проведение совместных агитационных мероприятий между партиями, то есть для дебатов. Основная часть эфирного времени отводится для размещения предвыборных агитационных материалов - для роликов политических партий.

В свою очередь председатель ЦИК РФ Элла Памфилова заявила о том, что начинается "самый важный период - агитация партий".

"Мне бы хотелось, чтобы наши федеральные каналы уделили время партиям, чтобы дать возможность нашему избирателю максимально ознакомиться с политическим спектром, с партиями, которые идут на выборы", - сказала она.

Голосование на выборах различного уровня в сентябре 2021 года пройдет в течение трех дней - 17, 18 и 19 сентября. В этот период пройдут выборы депутатов Госдумы, глав 12 субъектов страны и выборы депутатов законодательных органов государственной власти в 39 регионах РФ.