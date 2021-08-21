Пятеро осужденных сбежали из психбольницы в Бурятии

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - Пять человек сбежали из республиканского психоневрологического диспансера в Новой Бряни Заиграевского района Бурятии, где осужденные проходят принудительное лечение, сообщил в субботу глава республики Алексей Цыденов.

"Предварительно сбежали пять человек, но пока информация уточняется", - написал он на своей странице в фейсбуке.

По его словам, на место выдвинулись бойцы ОМОНа и СОБРа. Для координации действий на место выехало руководство МВД.

Глава республики предупредил и попросил местных жителей проявлять бдительность и следить за детьми.