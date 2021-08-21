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Источник сообщил о семерых сбежавших осужденных из психбольницы в Бурятии

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - Семеро мужчин, осужденных на принудительное лечение сбежали из республиканской психиатрической больницы в Бурятии, сообщил "Интерфаксу" в субботу информированный источник.

"Мужчины находились на принудительном лечении по решению суда в республиканском психо-неврологическом диспансере в поселке Новая Брянь. Они устроили погром в отделении, ранили санитаров и, взломав двери, скрылись в неизвестном направлении", - рассказал он.

Всего в отделении находилось порядка 60 пациентов. "При этом в погроме принимали активное участие лишь семеро. Они и сбежали из клиники", - сообщил собеседник агентства.

Трое из сбежавших осуждены за тяжкие преступления, остальные за преступления средней тяжести и мелкие проступки.

Ранее о происшествии сообщил глава республики Алексей Цыденов, но, по его данным, из республиканского психоневрологического диспансера в Новой Бряни сбежали пять осужденных, проходивших принудительное лечение.

Бурятия

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