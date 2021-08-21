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30 лет назад: хроника последних дней СССР

Путин прибыл на 800-летие Нижнего Новгорода

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин в субботу вечером прибыл в Нижегородскую область, где примет участие в мероприятиях, приуроченных к 800-летию основания Нижнего Новгорода.

Путин ознакомится с результатами самой масштабной реконструкции Нижегородского кремля за 50 лет.

Президент также побывает в парке отдыха "Швейцария", где осмотрит комплексное благоустройство объекта и посетит гала-шоу "Начало нового".

В рамках рабочей поездки в Приволжский федеральный округ Путин проведет встречу с губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным.

Нижний Новгород Нижегородская область Владимир Путин

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