Путин прибыл на 800-летие Нижнего Новгорода

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин в субботу вечером прибыл в Нижегородскую область, где примет участие в мероприятиях, приуроченных к 800-летию основания Нижнего Новгорода.

Путин ознакомится с результатами самой масштабной реконструкции Нижегородского кремля за 50 лет.

Президент также побывает в парке отдыха "Швейцария", где осмотрит комплексное благоустройство объекта и посетит гала-шоу "Начало нового".

В рамках рабочей поездки в Приволжский федеральный округ Путин проведет встречу с губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным.