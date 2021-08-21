Пропавшего в Ивановской области мальчика нашли в Москве

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - Полиции удалось найти десятилетнего мальчика, пропавшего накануне в Ивановской области, сообщила в субботу пресс-служба УМВД региона.

Мальчика заметили сотрудники линейного отдела полиции на транспорте, он был один на Ленинградском вокзале.

В пресс-службе Следственного управления СКР по Ивановской области сообщили, что мальчик обнаружен живым и невредимым. В ближайшее время ребенка вернут домой в Кинешму.

Ранее сообщалось, что мальчик ушел из дома в Кинешме Ивановской области накануне около 11:00. Камеры видеонаблюдения, установленные на автовокзале, зафиксировали, что ребенок был вместе с незнакомым мужчиной.

Личность мужчины установлена. Им является 23-летний молодой человек, имеющий регистрацию в Татарстане. Мужчина временно находился в Кинешме, где, предположительно, снимал квартиру и познакомился с пропавшим ребенком.

В связи с исчезновением ребенка было возбуждено уголовное дело по п. "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего).