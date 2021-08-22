Ракета "Союз-2.1б" со спутниками OneWeb стартовала с космодрома Байконур

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - Ракета-носитель "Союз-2.1б" с 34 спутниками связи британской компании OneWeb стартовала с космодрома Байконур.

"Роскосмос" ведет прямую трансляцию запуска спутников для создания сети спутникового интернета. Ракета стартовала в 01:13 мск.

Первоначально запуск ракеты был запланирован на 20 августа в 01:23 мск. Однако за несколько секунд до старта пуск был перенесен. По словам диктора трансляции, перенос был связан с автоматической отменой предстартовой подготовки. Впоследствии "Роскосмос" назначил новую дату пуска - 21 августа 01:18 мск.

В пятницу за несколько часов до перенесенного старта ракеты с Байконура глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин сообщил, что запуск британских спутников OneWeb вновь отложили на сутки по просьбе иностранного заказчика "из-за неготовности его наземных средств измерений".

Предыдущий запуск прошел 1 июля с космодрома "Восточный" - ракета "Союз-2.1б" вывела на орбиту партию из 36 спутников связи OneWeb, доведя количество космических аппаратов на орбите до 254 единиц.

В июле британская компания сообщила, что планирует завершить развертывание спутниковой группировки для обеспечения глобального покрытия к июню 2022 года. По данным OneWeb, группировка на низкой околоземной орбите будет состоять из 648 спутников.

Низкоорбитальные космические аппараты OneWeb предназначены для обеспечения наземных потребителей высокоскоростным интернетом напрямую через спутниковую связь. "Роскосмос" планирует в 2021 году провести десять пусков с такими космическими аппаратами.