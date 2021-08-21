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В Пермском крае произошел пожар на птицефабрике на площади 1,2 тыс. кв.м.

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - Цех птицефабрики горит на 1200 квадратных метрах в селе Фоки в Пермском крае, сообщили журналистам в пресс-службе МЧС РФ.

"В Пермском крае в 23.49 по местному времени поступило сообщение о пожаре в городском округе Чайковский, село Фоки по улице Кирова в здании птицефабрики",- сообщили в МЧС.

На данный момент площадь пожара составляет 1200 кв.м. По предварительной информации, угрозы перехода огня нет, пострадавших нет.

"В 00.53 по местному времени объявлена локализация. К тушению привлечено 32 человека и 8 единиц техники",- добавили в пресс-службе.

Пермский край МЧС село Фоки

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