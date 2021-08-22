В Пермском крае потушили пожар на птицефабрике в селе Фоки

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - Спасатели ликвидировали крупное возгорание в цехе птицефабрики в селе Фоки Чайковского городского округа Пермского края, сообщает регионального управления МЧС в воскресенье.

В сообщении указано, что пожар потушили в 1:35 (23:35 мск субботы) воскресенья.

Уточняется, что горел цех переработки и приготовления кормов. Огонь полыхал внутри и на крыше цеха.

В результате инцидента погибших и пострадавших нет.

Как сообщалось, цех ЗАО "Птицефабрика Чайковская" загорелся в 23:49 (21:49 мск) субботы. Площадь возгорания составила 1,2 тысяч кв. метров.

"Птицефабрика Чайковская" производит 70 видов различной продукции - яица, куриные тушки, а также продукты глубокой переработки: колбасы, копчености, филе в вакуумной упаковке и другое. В переработанном виде птицефабрика реализует более 70% мяса птицы.