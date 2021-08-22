Площадь активного горения в парке "Бузулукский бор" за ночь увеличилась до 100 га

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - Спасатели продолжают борьбу с лесным пожаром на территории национального парка "Бузулукский бор", огонь на который перекинулся после крупного возгорания накануне в селе Гвардейцы в Самарской области, сообщает в воскресенье пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Как отмечается, на 06:00 (05:00 по Москве) площадь активного горения составила 100 га.

Быстрому распространению огня способствовали неблагоприятные погодные условия - аномальная жаркая погода более 40 градусов и порывы ветра до 20 м/с.

Уточняется, что для усиления группировки сил к месту пожара были направлены три пожарных поезда, задействованы самолет Ил-76 МЧС РФ и вертолет Ми-8 из Южного авиационного центра МЧС РФ (Ростов-на-Дону).

21 августа в МЧС России по Самарской области поступило сообщение о переходе огня несанкционированного пала сухой растительности на жилые дома в селе Гвардейцы Борского района.

Горели 14 строений, среди которых шесть частных жилых домов и восемь дачных строений. Были эвакуированы два человека, один из которых госпитализирован. В 21:41 (20:41 по Москве) пожар ликвидировали, однако огонь успел перекинуться на "Бузулукский бор", возникла угроза населенным пунктам Немчанка и Борское.

Бузулукский бор - национальный парк в Самарской и Оренбургской областях. Площадь парка - 1067,88 кв.км.