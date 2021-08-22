Путин назвал действия ЦБ и правительства адекватными ситуации

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - Фактическая инфляция сегодня год к году составляет 6,5%, действия правительства и Центрального банка адекватны ситуации, сказал президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с представителями партии "Единая Россия".

"Правительство и центральный банк предпринимают необходимые действия для того, чтобы снизить эти параметры инфляции. Перед ними поставлена задача вернуть инфляционные процессы в те рамки, которые соответствовали бы уровню и планам развития нашей экономики, социальной сферы", - добавил он.

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