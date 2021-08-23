Тигр напал на человека в Хабаровском крае

Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - Тигр напал на человека в Нанайском районе Хабаровского края, сообщает министерство природных ресурсов региона.

"В ночь на 23 августа в министерство природных ресурсов края поступил сигнал о нападении тигра на человека в Нанайском районе. На место происшествия незамедлительно выехала оперативная группа по урегулированию конфликтных ситуаций с дикими животными на территории Хабаровского края", - говорится в сообщении.

По предварительным данным, инцидент произошел в тайге, вдали от населенных пунктов. Погибший был занят на лесозаготовительных работах.

На месте происшествия работает оперативная группа Минприроды, сотрудники правоохранительных органов.