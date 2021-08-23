Полиция раскрыла кражу 16 кг сушеных мухоморов

Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - В Егорьевском районе Алтайского края задержали подозреваемого в краже 16 кг сушеных мухоморов, сообщили в региональном управлении МВД.

Кража была совершена в конце июля в селе Новоегорьевское. Мухоморы пропали из хозяйственной постройки, которая принадлежит предприятию по заготовке лекарственных растений. Директор предприятия написал жалобу в полицию и оценил украденное в 64 тысячи рублей.

По факту возбудили уголовное дело о краже.

По подозрению в краже мухоморов задержали местного жителя 1969 года рождения. Мухоморы у него изъяли.