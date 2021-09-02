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Полиция Орска проверит второе за месяц отравление горожанина мухоморами

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - В Орске полицейские выяснили, что 27-летний местный житель второй раз за месяц отравился мухоморами, которые заказал через интернет и употребляет регулярно. Участковые начали проверку, сообщили в управлении МВД по Оренбургской области.

На мужчину в полицию пожаловался сосед. Полицейские приехали на вызов и отметили неадекватное поведение этого горожанина. Его спросили, есть ли у него запрещенные к употреблению вещества, он ответил, что у него дома в тумбочке лежат грибы. Мужчину увезли в больницу.

При обыске в его квартире нашли прозрачный контейнер с неизвестным веществом. Дальнейшая проверка устаановила, что он заказал через интернет сухие измельченные мухоморы стоимостью 2 870 рублей за 100 граммов. Он употреблял их уже год и второй раз за последний месяц отравился.

Орск Оренбургская область МВД

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