ВЭБ выделит 1,8 млрд рублей для трамвайной ветки между Екатеринбургом и Верхней Пышмой

Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - Группа ВЭБ.РФ сообщила, что предоставит 1,8 млрд рублей в кредит на закупку 11 трамваев для маршрута между Екатеринбургом и его городом-спутником Верхней Пышмой, а также строительство депо и путей внутри него.

Соответствующее соглашение подписали ВЭБ и ООО "Верхнепышминский трамвай" (входит в ГК "Мовиста Регионы"). ВЭБ.РФ выделит предприятию кредит в размере 1,428 млрд рублей, мезонинный заем еще на 384 млн рублей выделит входящий в группу "ИнфраВЭБ".

Гендиректор "Мовиста Регионов" Александр Советников через пресс-службу сказал, что выделенный заем позволит запустить трамваи по этому маршруту и создать удобную для пассажиров единую транспортную среду в двух городах.

Строить эту трамвайную линию начали в 2019 году. Планируется, что общая длина маршрутов составит 17,9 км. Новая транспортная система будет соединяться с действующей трамвайной сетью и метрополитеном Екатеринбурга. Ориентировочным сроком окончания работ назывался третий квартал 2021 года.

"Мовиста Регионы" - партнер "Трансмашхолдинга" по реализации проектов в сфере общественного транспорта, в том числе с помощью механизмов государственно-частного партнерства. В декабре 2020 года "Мовиста Регионы" и федеральное Минэкономразвития подписали соглашение о защите и поощрении капиталовложений по проекту комплексного развития городского транспорта в Екатеринбурге, предполагающему инвестиции в 58,1 млрд рублей. Компания реализует проекты и в ряде других городов.

В мае 2021 года ГК "Мовиста Регионы" заключила концессионное соглашение с правительством Свердловской области о запуске движения трамваев между Екатеринбургом и Верхней Пышмой.