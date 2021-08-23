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В Башкирии завели дело после гибели ребенка из-за забытой бочки с карбидом

Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - Уголовное дело возбуждено в Хайбуллинском районе Башкирии в связи с гибелью ребенка в результате возгорания оставленной пожарными на улице бочки с карбидом. Об этом сообщила пресс-служба СУ СКР по республике в понедельник.

Следствие установило, что днем 17 августа спасатели во время тушения огня в гараже в селе Акъяр вытащили из него металлическую бочку, и после ликвидации пожара она осталась на улице без присмотра.

Вечером в тот же день двое шестилетних мальчиков во время игры подожгли эту бочку. Находящееся в ней легковоспламеняющееся вещество загорелось, и дети получили сильные ожоги. Спустя шесть дней ребенок с ожогами 90% тела умер в больнице, у второго – ожоги 50% тела, он находится в стационаре, говорится в сообщении.

По предварительным данным, в бочке находился карбид, отмечает пресс-служба.

Преступление квалифицировано по части 2 статьи 293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью или смерть человека).

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