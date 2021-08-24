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МЧС в Башкирии не увидело угрозы от бочки, из-за которой погиб ребенок

Москва. 24 августа. INTERFAX.RU - Вынесенная из горящего гаража металлическая бочка, в результате воспламенения которой погиб ребенок в Хайбуллинском районе Башкирии, не имела внешних признаков опасности. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Башкирии во вторник.

"В ходе тушения из гаража была вынесена металлическая бочка, которая не имела внешних признаков опасности, она не имела вздутий и механических повреждений", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, газовых и иных взрывоопасных баллонов в гараже и рядом с местом происшествия не было.

Пресс-служба отметила, что, предположительно, причиной возгорания бочки и травы вокруг нее мог являться хлопок, который был слышен непосредственно перед обнаружением пожара. При этом, добавили в ведомстве, "для того, чтобы произошло воспламенение любой газовоздушной смеси, необходим источник зажигания".

Уточняется, что с момента полной ликвидации пожара в гараже до возгорания бочки прошло около 3 часов.

В настоящее время по фактам пожаров органами предварительного расследования проводится проверка, выясняются причины и обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что в Хайбуллинском районе Башкирии следователи возбудили уголовное дело в связи с гибелью ребенка в результате возгорания оставленной пожарными на улице бочки, в которой, предположительно, находился карбид.

Следствие установило, что днем 17 августа спасатели во время тушения огня в гараже в селе Акъяр вытащили из него металлическую бочку, и после ликвидации пожара она осталась на улице без присмотра.

Вечером в тот же день двое шестилетних мальчиков во время игры подожгли эту бочку. Находящееся в ней легковоспламеняющееся вещество загорелось, и дети получили сильные ожоги. Спустя шесть дней ребенок с ожогами 90% тела умер в больнице, у второго – ожоги 50% тела, он находится в стационаре.

Преступление квалифицировано по части 2 статьи 293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью или смерть человека).

Башкирия МЧС

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