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Прокуратура проверит слова чиновника, назвавшего красноярцев "плаксивым сбродом"

Москва. 24 августа. INTERFAX.RU - Прокуратура Октябрьского района Красноярска проверит высказывания советника первого заместителя губернатора Красноярского края Андрея Агафонова, оскорбившего красноярцев. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства по региону.

В прокуратуру поступила жалоба гражданина (ст 5.61 КОАП РФ (оскорбление)). Решение о наличии признаков состава правонарушения на данный момент не принято, говорится в сообщении.

В августе Андрей Агафонов на своей странице в фейсбуке резко высказался в адрес жителей Красноярска после того, как почитал комментарии к посту Алексея Ягудина. Известный экс-фигурист и олимпийский чемпион на несколько дней прилетал в краевой центр, когда город был задымлен из-за лесных пожаров в Якутии. Ягудин опубликовал в соцсети снимки, сделанные в центре Красноярска, и написал, что не заметил никакого смога. На опубликованный пост жители написали возмущенные комментарии.

Агафон заступился за Ягудина и назвал красноярцев "поколением истеричек" и "плаксивым сбродом". Вскоре после публикации модераторы соцсети удалили пост Агафонова и временно заблокировали автора. Сам Агафон заявил журналистам, что имел в виду не всех жителей.

В пресс-службе правительства края тогда заявили, что не комментируют личные высказывания.

Красноярск Красноярский край Андрей Агафонов

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