Набиуллина назвала "крайне неудачными" слова своего зама о пенсионерах

Сергей Швецов Фото: Максим Стулов/Ведомости/ТАСС

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Глава Банка России Эльвира Набиуллина назвала "крайне неудачными" слова своего первого заместителя Сергея Швецова о том, что пенсионерам уже поздно помогать в части увеличения их пенсий, потому что об этом нужно было думать самим гражданам в более молодом возрасте, не полагаясь на государство.

Швецов во вторник на заседании комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам заявил, что действующим пенсионерам уже довольно поздно помогать в формировании дополнительного дохода на пенсии. По его мнению, гражданам к моменту выхода на пенсию стоит полагаться не только на государство, но и на сформированный в течение жизни капитал. Это могут быть самостоятельные накопления через пенсионные фонды, страховые компании или даже покупку недвижимости для сдачи ее в аренду или получение пассивного дохода от инвестиций в акции и облигации.

"Помогать пенсионерам, мое личное мнение, немножко поздно. Помогать надо гражданину выйти на пенсию с хорошим пенсионным пакетом, который прежде всего должен быть сформирован самим гражданином в течение его активной жизни. Это называется капитализм. Когда человек вышел на пенсию, полагаясь полностью на государство, - это называется социализм. Мы скорее ближе к нашему советскому прошлому в этом плане, и предложение Центрального банка и Минфина - как раз эту трансформацию начать не только через агитацию и стимулы гражданина, но и через настройку самих пенсионных институтов, которые очищены сегодня от недобросовестных игроков, у которых есть возможность и приносить пользу гражданину, и финансировать длинными деньгами экономику", - сказал он.

Позднее пресс-служба ЦБ распространила заявление председателя Банка России Эльвиры Набиуллиной. "Я сожалею о крайне неудачной формулировке своего заместителя по вопросу поддержки пенсионеров. Большая часть тех, кто уже вышел на пенсию или выходит сейчас, не имели возможности делать накопления на старость. И, конечно, это один из приоритетов государства обеспечить для всех достойную пенсию", - сказала Набиуллина.

"Банк России со своей стороны работает над развитием и негосударственных пенсионных фондов, чтобы дать возможность будущим пенсионерам формировать долгосрочные накопления, и над повышением устойчивости финансовой системы, чтобы люди могли получать доход от тех накоплений на счетах в банках, инвестиционных счетах, которые у них есть, не беспокоясь о сохранности средств. Но эти усилия - это дополнение к государственной пенсионной системе", - добавила глава ЦБ.