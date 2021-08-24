Двое водителей погибли в тройном ДТП в Кузбассе

Москва. 24 августа. INTERFAX.RU - Три автомобиля столкнулись в Новокузнецком районе Кемеровской области, двое водителей погибли. Об этом сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе отдела пропаганды управления ГИБДД по региону во вторник.

По данным ведомства, накануне вечером 19-летний водитель легкового Ford во время обгона не убедился в безопасности движения, и его автомобиль столкнулся с двумя внедорожниками.

"Он столкнулся с обгоняемым автомобилем Toyota Land Cruiser, а затем с встречным Suzuki Grand Vitara. Водители Ford и Suzuki скончались от полученных травм, третий водитель не пострадал", - сказал собеседник агентства.

По факту ДТП проводится проверка для выяснения всех обстоятельств произошедшего.