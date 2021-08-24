Думе предложили упростить подтверждение права на нулевой НДС при экспорте

Москва. 24 августа. INTERFAX.RU - Правительство внесло в Госдуму поправки в Налоговый кодекс, которые упрощают порядок документального подтверждения применения нулевого НДС при оказании услуг по международной перевозке товаров, вывозимых из России морскими и речными судами.

Законопроект № 1237255-7 опубликован в электронной базе данных парламента.

Сейчас для подтверждения обоснованности применения нулевой ставки налогоплательщик должен обращаться в таможенные органы за проставлением отметок на документах. В законопроекте речь идет об отметке "погрузка разрешена".

Авторы поправок предлагают разрешить представлять в налоговые органы документы, подтверждающие обоснованность применения ставки НДС в размере 0% без отметок таможенных органов при оказании услуг по международной перевозке товаров морскими и речными судами на экспорт разрешается представлять в налоговые органы документы, подтверждающие обоснованность применения ставки НДС в размере 0% без отметок таможенных органов.

Одновременно в Налоговый кодекс (ст. 165, порядок подтверждения применение НДС в размере 0%) вводится уточнение: если налоговый орган обнаружил несоответствия сведений, указанных в поручении на отгрузку товаров при оказании ряда работ и услуг, сведениям, имеющимся у налогового органа, то может быть направлен запрос таможенникам с применением системы межведомственного электронного взаимодействия.

Если разрешение на погрузку или вывоз товаров морским или речным судном, судном смешанного (река-море) плавания не подтверждается сведениями, полученными от таможенного органа, то обоснованность применения нулевого НДС считается неподтвержденной.

Если депутаты, Совет Федерации и президент одобрят этот закон, он вступит в силу с 1 января 2023 года.