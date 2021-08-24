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Три человека погибли в ДТП в Саратовской области

Москва. 24 августа. INTERFAX.RU - В Советском районе Саратовской области на федеральной трассе Р-228 столкнулись два легковых автомобиля, погибли три человека, сообщили в региональном управлении ГИБДД.

Renault и ВАЗ 2111 столкнулись днем во вторник на 348-м километре дороги "Тамбов - Пенза - Саратов - Ершов - Озинки - граница с республикой Казахстан". Renault слетела с дороги в кювет.

В одном автомобиле погибли водитель и пассажирка, в другом - пассажирка.

Сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельства случившегося.

23 августа в Новобурасском районе Саратовской области в столкновении трех машин погибли еще три человека и трое пострадали.

20 августа в Вольском районе погибли пятеро в столкновении легковой машины и двух грузовиков.

Саратовская область Советский район ГИБДД

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