Поисковики нашли в Курской области самолет времен Великой Отечественной войны

Москва. 24 августа. INTERFAX.RU - Поисковый отряд "Курган" обнаружил советский бомбардировщик ИЛ-4 в селе Виногробль Курской области, сообщает администрация региона.

Место поиска указали сельские жители. Они сообщили, что самолёт подбили в Курске над железнодорожным вокзалом в июне 1942 года. На борту были трое членов экипажа. В настоящее время поисковики устанавливают их имена.

По данным обладминистрации, это уже девятый самолет времен ВОВ, обнаруженный в этом году.