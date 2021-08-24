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На обвиняемого в Петербурге завели уголовное дело за оскорбление судьи

Москва. 24 августа. INTERFAX.RU - Уголовное дело об оскорблении судьи возбуждено в Петербурге, сообщает во вторник пресс-служба прокуратуры города.

Установлено, что 18 мая на заседании в Колпинском районном суде северной столицы обвиняемый в преступлении против собственности при рассмотрении ходатайства следствия о продлении срока его содержания под стражей "проявил неуважение к судье, оскорбив его в грубой нецензурной форме".

В связи с инцидентом районная прокуратура проводила проверку, материалы которой были направлены в СК для решения вопроса о возбуждении уголовного дела. "По итогам их рассмотрения возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 297 УК РФ (неуважение к суду, выразившееся в оскорблении судьи, участвующего в отправлении правосудия)", - сообщают в прокуратуре.

По данным источника "Интерфакса", фигурантом дела является обвиняемый в грабеже (ч.2 ст. 161 УК РФ).

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