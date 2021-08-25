На Камчатке по социальным ценам продали свыше 12 тонн красной икры

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - Почти 150 тонн свежей горбуши и более 12 тонн красной икры реализовали в Петропавловске-Камчатском по социальным ценам в рамках проекта "Камчатская рыба" в ходе нынешней лососевой путины, сообщает пресс-служба правительства Камчатского края в среду.

"В эту лососёвую путину на Камчатке удалось запустить масштабную доставку охлаждённой горбуши из районов промысла в Петропавловск-Камчатский. Основным поставщиком выступил Рыболовецкий колхоз имени Ленина, который уже реализовал порядка 150 тонн свежей горбуши, в том числе через собственные магазины колхоза. Стоимость рыбы - 50 рублей за 1 кг", - цитирует пресс-служба министра рыбного хозяйства региона Андрея Здетоветского.

По его словам, этот же рыболовецкий колхоз запустил в продажу красную икру "по самым низким на камчатском рынке ценам: сначала по 3 тысячи рублей за 1 кг, а затем по 2,5 тысячи рублей". Отмечается, что реализовано уже более 12 тонн икры.

По итогам лососевой путины 2021 года заморозят порядка 200 тонн лосося, который будет реализовываться по доступной цене в межсезонье, холодильные мощности для хранения продукции предоставит терминал "Сероглазка", сообщил Здетоветский.

Ассоциация рыбопромышленников "Река Большая" выступила с инициативой - в рамках проекта "Камчатская рыба" передать часть своих уловов социально незащищённым слоям населения на безвозмездной основе. Ассоциация уже бесплатно передала порядка 50 тонн рыбы жителям Петропавловска-Камчатского, Елизова, Вилючинска, посёлков Усть-Большерецкого района.

По словам министра, сейчас решается вопрос по доставке свежей рыбопродукции в отдаленные районы Камчатки для реализации населению через местные магазины по социальной цене.

Социальный проект "Камчатская рыба", в рамках которого на прилавки камчатских магазинов поступает рыбопродукция по доступным ценам, был запущен на территории региона в июле прошлого года по инициативе губернатора края Владимира Солодова. "За это время к проекту присоединились крупные рыбопромышленные предприятия, а ассортимент реализуемой продукции значительно расширился. Так, на прилавках в дополнение к базовым позициям мороженого минтая, сельди, камбалы, наваги, кальмара появились охлаждённые минтай и камбала - по цене в пределах 50 рублей за 1 кг", - отмечает пресс-служба.

За год реализации этого проекта (не считая реализации рыбы в ходе нынешней лососевой путины - ИФ) местным жителям по доступной цене продали 200 тонн мороженой и более 150 тонн охлаждённой рыбопродукции.

В Камчатском крае также создана сеть торговых точек, которые принадлежат камчатским рыбохозяйственным компаниям, осуществляющим добычу водных биологических ресурсов.