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Трое взрослых и ребенок пропали во время сплава в Хабаровском крае

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - Во время сплава на байдарках по реке Горин Солнечного района Хабаровского края пропали трое взрослых и ребенок, сообщает прокуратура Хабаровского края в среду.

По информации прокуратуры, группа не зарегистрирована в качестве туристической. В ее составе трое взрослых и ребенок 2009 года рождения.

Сообщается, что туристы не выходят на связь с 22 августа. В настоящее время ведутся поисково-спасательные работы. Прокуратура Солнечного района проводит проверку.

В пресс-службе ГУ МЧС по Хабаровскому краю "Интерфаксу" сообщили, что поиски ведут сотрудники полиции. "Спасатели и авиация пока не привлекаются", - сказал сотрудник пресс-службы.

Хабаровский край

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