На госпрограмму научно-технологического развития России выделят больше 1 трлн рублей

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - Финансирование госпрограммы научно-технологического развития России (ГНПР) оценивается в 1 трлн рублей и будет увеличено, сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко на форуме "Технопром-2021" в Новосибирске. По его словам, в программу собраны все направления, связанные с наукой в других госпрограммах.

"Впервые в истории нашей науки мы собрали в одно направление, это более 1 триллиона рублей. Это очень серьезная сумма. (...) Я думаю, она будет еще увеличена за счет того, что инициативы социально-экономического развития, которые согласованы с президентом, тоже попадут в эту программу", - сказал вице-премьер.

Осенью на заседании совета по науке при президенте, как ожидается, будут представлены "фронтиры" - направления усилий в рамках ГНПР, добавил Чернышенко.