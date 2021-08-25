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30 лет назад: хроника последних дней СССР

Пятый отравившийся суррогатным алкоголем умер в Карелии

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - Пятый из восьми отравившихся суррогатным алкоголем скончался в Республиканской больнице имени В.А.Баранова в Петрозаводске (Карелия), сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь Минздрава региона Елена Коковурова.

"В Республиканской больнице находились двое пациентов, в их крови найден метанол. Один умер вчера днем, другой вчера вечером. У нас остается трое в Медвежьегорской ЦРБ, их состояние удовлетворительное", - сказала она.

Ранее сообщалось о четырех умерших от отравления белорусах.

Предположительно 22 августа в Пудожском районе восемь работников предприятия употребили суррогатный алкоголь. Все пострадавшие являются гражданами Белоруссии. Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.238 УК РФ (сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекший по неосторожности смерть двух или более человек).

Карелия

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