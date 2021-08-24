Четверо белорусов умерли в Карелии от отравления суррогатным алкоголем

Москва. 24 августа. INTERFAX.RU - Четвертый из восьми мужчин, отравившихся суррогатным алкоголем на заработках в Карелии, умер в больнице, сообщил в соцсети "ВКонтакте" министр здравоохранения республики Михаил Охлопков.

"Только что стало известно, что один из двух пациентов, отравившихся суррогатами алкоголя, поступивших в Республиканскую больницу им.В.А.Баранова, умер. Всего умерло четыре человека. В стационарах получают лечение четыре человека", - написал министр.

Ранее сообщалось о трех умерших гражданах Белоруссии, работавших на предприятии в Пудожском районе Карелии.

Всего отравились восемь человек. Один умер до приезда скорой помощи, второй - в Пудожской ЦРБ, третий - в Медвежьегорской ЦРБ.

В Минздраве республики "Интерфаксу" сообщали, что специалисты делают все возможное для спасения пациентов, но благоприятных прогнозов не дают. Двое из них находились в Республиканской больнице им.В.А. Баранова в крайне тяжелом состоянии, без сознания. Состояние трех пациентов, поступивших накануне в Медвежьегорскую ЦРБ, – стабильное.

Лабораторные исследования подтвердили наличие метанола в крови у всех госпитализированных, что говорит об употреблении жидкости, содержащей токсичное вещество - метиловый спирт.

СУ СКР по Карелии возбудило уголовное дело по ч.3 ст.238 УК РФ (сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекший по неосторожности смерть двух или более лиц).

По версии следствия, предположительно, суррогатный алкоголь работники предприятия в Пудожском районе употребили 22 августа.