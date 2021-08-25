Незамерзающую соленую воду нашли в вечной мерзлоте на Северной Земле

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - Жидкую газонасыщенную воду нашли в ледяных буграх на архипелаге Северная Земля. Об этом сообщает медиагруппа НИИ Арктики и Антарктики (ААНИИ) в среду.

Фонтаны газирующего рассола появились при бурении бугров (блистеров) высотой до трех метров.

"Мы нашли воду там, где ее быть не должно, зимой, в царстве вечного холода и мерзлоты", - цитирует медиагруппа научного сотрудника института Никиту Демидова.

По его словам, предположительно, происхождение блистеров и рассола на Северной Земле может быть связано с изменением химического состава подземных вод, а также концентрированием газа при всестороннем промерзании подрусловых таликов – участков незамерзающей породы. Точно это будет определено в ходе исследований: пробы воды и льда отправлены в Петербург на кристаллографический, химический и изотопный анализы.

Ученые полагают, что находка может расширить фундаментальные представления о поведении воды в зоне вечной мерзлоты. Изучение блистеров также откроет новые возможности для поиска жизни в экстремальных условиях, например, на Марсе.

"Микроорганизмы, обитающие в блистерах, обладают способностью выдерживать высокую солёность и низкие температуры. Проявления жидкой воды в мерзлой зоне вместе с ее обитателями могут подсказать нам, где и как искать жизнь на Марсе. Поэтому интересной частью лабораторных работ с пробами станут микробиологические исследования", - отметил Демидов.

Кроме того, по версии ученых, микроорганизмы из блистеров могут содержать ферменты для пищевой и косметической промышленности.

Для архипелага Северная Земля характерен типично арктический климат. Среднегодовая температура здесь колеблется в районе минус 14 градусов, толщина слоя вечной мерзлоты превышает несколько сотен метров, а основание ледников проморожено.