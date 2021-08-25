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Гостя на свадьбе застрелили в КЧР из-за танца с невестой

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - Житель Карачаево-Черкесии объявлен в розыск по подозрению в убийстве молодого человека во время свадебного торжества, сообщили "Интерфаксу" в МВД по КЧР в среду.

По данным полиции, инцидент произошел накануне в ауле Икон-Халк Ногайского района республики. В ходе конфликта между молодыми людьми, желавшими потанцевать с невестой, один из гостей торжества получил проникающее огнестрельное ранение, от которого скончался в больнице.

По подозрению в преступлении правоохранительные органы объявили в розыск двух молодых людей. Одного уже задержали. Второй подозреваемый разыскивается.

Следственным управлением СК РФ по КЧР по данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 105 УК РФ (убийство).

Карачаево-Черкесия МВД

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