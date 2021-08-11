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Двое сбежавших из истринского ИВС задержаны в Подмосковье

Москва. 11 августа. INTERFAX.RU - Полицейские задержали в Подольске (Московская область) двоих арестантов, сбежавших 6 августа из изолятора временного содержания (ИВС) в Истре, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По ее словам, 35-летний Денис Грозаву и 34-летний Иван Цуркану скрывались на съемной квартире в Подольске, где и были обнаружены оперативниками. Вместе с ними находились арендаторы квартиры - мужчина и женщина, которые подозреваются в пособничестве побегу путем предоставления укрытия фигурантам. Все четверо доставлены в территориальный отдел внутренних дел.

Информированный источник сообщил "Интерфаксу", что задержанные беглецы не стали давать показания.

"Во время задержания Грозаву и Цуркану не стали давать показания. Однако позднее один из них передумал и стал менее категоричен в отношении сотрудничества со следствием", - сказал собеседник агентства.

По его данным, задержать беглецов удалось благодаря бдительности соседей.

"Жильцы дома опознали в новых соседях предполагаемых преступников по фотороботам, расклеенным по городу, и сразу несколько человек обратились в полицию", - сказал источник.

В ночь с 5 на 6 августа из ИВС МВД по городу Истра сбежали пять арестантов, открутив замки дверей гаечным ключом. Среди сбежавших 50-летний Александр Мавриди, обвиняемый в убийстве главы компании "Мясная империя" Владимира Маругова, а также четверо подозреваемых в серии краж - выходцы из Молдавии Иван Цуркану, Александр Бутнару, Денис Грозаву и Николай Тетеря.

СК возбудил уголовное дело по факту превышения должностных полномочий (ч.3 ст. 286 УК РФ) сотрудниками учреждения и инициировал передачу из органов МВД уголовного дела по факту побега (ст. 313 УК РФ).

Двое сотрудников ИВС в Истре были задержаны по подозрению в превышении полномочий после побега пяти заключенных и арестованы по решению суда.

Полиция организовала дополнительные посты и заслоны на возможных маршрутах передвижения беглецов, а также объявила вознаграждение в 1 млн рублей за информацию о местонахождении Мавриди.

Московская область Истра Подольск

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