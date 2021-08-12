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Дежурных истринского ОВС обвинили в отключении камер перед побегом арестантов

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - Двум сотрудникам истринского изолятора временного содержания после побега пятерых заключенных предъявлены обвинения. По версии следствия, они отключили камеры слежения и оставили на ночь открытыми "кормушки" в дверях камер, сообщает СКР.

Предварительно установлено, что один из них, заступив на дежурство, умышленно отключил камеры, которые вели запись в коридоре, а также те, которые направлены на помещение дежурной части.

Затем обвиняемые "покинули дежурный пост, оставив его без личного наблюдения, и ушли спать", говорится в пресс-релизе.

Перед этим они оставили открытыми так называемые "кормушки" - двери камер для передачи еды. Это позволило бежать пяти арестантам, считает следствие.

Обоим сотрудникам ИВС предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий (п. "в" ч.3 ст. 286 УК).

Пять арестантов сбежали из истринского ИВС в ночь на 6 августа. По версии следствия, они гаечным ключом открутили замки дверей, вышли из ИВС и сели на утреннюю электричку. Двоих из них 11 августа задержали в Подольске.

Троих продолжают искать. В их числе Александр Мавриди, обвиняемый в убийстве главы компании "Мясная империя" Владимира Маругова.

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